Carton Rouge OM-PSG : 2 arbitres déchirent la décision de Letexier

La 9ᵉ journée de Ligue 1 a été marquée par un carton rouge controversé lors du Classico OM-PSG. L’arbitre François Letexier a pris la décision d’expulser Amine Harit, un choix vivement critiqué, y compris par deux anciens arbitres, Bruno Derrien et Saïd Ennjimi. Cette expulsion, jugée sévère, a pesé lourd dans le déroulement de la rencontre, qui s’est terminée sur un score de 0-3 en faveur du PSG, laissant l’Olympique de Marseille en désarroi.

OM-PSG : Carton rouge de Letexier à Amine Harit, deux arbitres dénoncent la décision

Dans une analyse pour L’Équipe, Bruno Derrien et Saïd Ennjimi ont partagé leur désaccord avec la décision de François Letexier lors de OM-PSG (0-3). Bruno Derrien a qualifié le carton rouge d’Amine Harit de « extrêmement sévère » et a déclaré : « Pour un rouge d’entrée de jeu, il faut qu’il soit incontestable. Or, ici, le joueur visait clairement le ballon et il n’y avait pas de violence manifeste. » Derrien regrette que Letexier n’ait pas pris en compte l’intention du joueur, qui, selon lui, ne cherchait en aucun cas à commettre une faute grave.

Saïd Ennjimi, de son côté, a critiqué l’absence d’intervention de la VAR, qui aurait pu inviter Letexier à revoir sa décision. « La VAR a pour mission de signaler un doute. Dans ce cas précis, il aurait été judicieux que Letexier se déplace pour vérifier les images. Cela aurait apporté plus de légitimité à sa décision », explique Ennjimi. Selon lui, le fait de ne pas avoir revu la séquence a laissé un sentiment d’injustice, et l’expulsion a finalement eu un impact majeur sur l’issue de ce match OM-PSG très important pour les marseillais.

En soulignant ce qu’il considère comme une erreur majeure, Ennjimi estime que la performance de Letexier dans ce classico OM-PSG sera probablement marquée par cette décision précipitée. « À ce niveau de compétition, chaque détail compte. Lorsque l’on manque la décision clé d’un match, c’est une faute professionnelle », conclut-il.

Malgré les critiques de ses pairs, François Letexier n’a pour l’instant pas réagi. Pour les fans de l’Olympique de Marseille, l’expulsion d’Amine Harit reste incomprise. Cette décision accentue la frustration autour d’un match déjà difficile pour les Marseillais à cause de l’écart de niveau et de talent des joueurs, le Paris Saint-Germain étant supérieur.