Derby RC Lens-LOSC, le RCL saisit la Ligue, Chevalier ciblé !

Le derby RC Lens-LOSC n’a pas seulement marqué les esprits par le score (0-2) en faveur de Lille OSC, mais aussi par les vives tensions. Si le RCL accepte la décision de l’arbitrage concernant le penalty accordé au LOSC pour une main de Kevin Danso, les célébrations provocantes de certains joueurs lillois ont provoqué un tollé.

Le RC Lens dénonce les célébrations provocantes du LOSC après le derby

Jonathan David, auteur du penalty décisif de Lille LOSC, a mimé des tirs après son but et a logiquement récolté un carton jaune. Mais c’est surtout Lucas Chevalier qui est dans le viseur du RC Lens. À la fin du match, le gardien du LOSC a traversé le terrain pour effectuer une célébration controversée en imitant des tirs de mitraillette en direction de la tribune Marek, cœur de la ferveur lensoise. Cette célébration, déjà utilisée par Chevalier par le passé, a été perçue par le RCL comme une provocation. Les supporters lensois ont montré leur colère à ce propos dans le stade Bollaert.

Les gestes de Chevalier ont conduit à un mouvement de foule en tribunes, et une tentative d’envahissement du terrain par les fans du RCL. Cela a causé des blessures à deux stadiers. Le RC Lens a réagi en envoyant un courrier à la Ligue de Football Professionnel pour demander des explications et des sanctions. Le club artésien juge ces comportements inacceptables et contraires à l’esprit sportif. La direction du club Lensois rappelle que les joueurs ont un devoir d’exemplarité. Ces images, virales sur les réseaux sociaux, dépassent le simple « folklore » attendu d’un derby régional.

RC Lens-LOSC : les célébrations de Lucas Chevalier provoquent un tollé

En réponse, le LOSC, qui a déjà dénoncé l’attitude de son propre joueur, pourrait rappeler la violente banderole déployée par les supporters du RCL avant le match. Celle-ci affichait « Mission carnage. Massacrez ces 11 clébards pendant 90 minutes ». Mais pour le RC Lens, les provocations de fin de match ont clairement franchi une limite, ternissant l’image du derby RC Lens-LOSC.