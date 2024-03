Ligue Europa : La belle initiative de l’OM contre Villarreal !!!

Sanctionné d’un huis clos partiel, l’UEFA, l’OM devrait accueillir Villarreal jeudi soir avec le virage nord du Vélodrome fermé. Cependant, une surprise se profile avec une possible ouverture de cette partie du stade.

OM : Ligue Europa, le virage nord finalement ouvert… pour les enfants ?

L’OM souhaite ouvrir partiellement le virage nord du Vélodrome pour le match aller contre Villarreal, prévu jeudi soir en huitième de finale de la Ligue Europa. RMC Sport rapporte en effet que le club marseillais a entamé des discussions avec l’UEFA, des clubs partenaires et des associations pour inviter des centaines d’enfants, accompagnés d’adultes, à assister à cette rencontre européenne. L’objectif serait d’atteindre 4 000 spectateurs dans ce virage sanctionné par l’instance.

Cette initiative de l’OM est saluée par l’UEFA qui comprend l’importance de remplir les tribunes et de créer une atmosphère animée pour le match. Cependant, rien n’est encore confirmé et l’Olympique de Marseille doit encore s’assurer de la sécurité des enfants et finaliser les modalités dans un délai très court. Le club reste prudent et souhaite avant tout garantir la sécurité des jeunes supporters en assurant leur acheminement et en prévoyant la présence de stadiers. Ensuite, il devra s’assurer que suffisamment d’enfants et d’accompagnateurs seront disponibles pour participer à l’événement.

Une opération minot couronnée de succès par le passé

Si tout se passe comme prévu, l’opération « minots » pourrait offrir une ambiance exceptionnelle au Virage Nord, rappelant les moments forts où près de 10 000 enfants avaient rempli les tribunes malgré un huis clos contre Feyenoord en novembre 2021. L’OM espère ainsi recréer cette atmosphère unique et offrir une expérience inoubliable aux jeunes supporters, tout en renforçant le lien entre le club entraîné par Jean-Louis Gasset et sa communauté. Reste à voir si l’opération sera un succès et si le Virage Nord résonnera à nouveau des chants et des encouragements des enfants lors de la réception contre Villarreal. Le verdict de l’UEFA est attendu.