RC Lens : Pluie d’absences avant le choc face au PSG

Les voyants du RC Lens sont au rouge avant la rencontre face au PSG en Ligue 1. Plusieurs cadres vont manquer ce rendez-vous.

Le RC Lens décimé avant la rencontre face au PSG

Le RC Lens est en déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG samedi prochain pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Les Lensois vont défier le champion de France en titre quelques jours après la défaite face au LOSC. Et les nouvelles ne sont guère réjouissantes pour le club artésien.

L’infirmerie du RC Lens est bien remplie avant cette affiche. Le technicien du club artésien Will Still sera privé de plusieurs joueurs importants pour ce déplacement à Paris. Hervé Koffi (blessure à la hanche), Jimmy Cabot (genou), Ruben Aguilar (épaule) et Martin Satriano (genou) vont tous manquer cette rencontre. Ils ont été rejoints par Ismaël Ganiou (ischio) et Wesley Saïd (quadriceps).

Ces six joueurs avaient tous été forfaits pour la rencontre contre le LOSC le week-end dernier (défaite 2-0). Autre coup dur avant le choc face au PSG, Will Still devra composer sans son défenseur argentin Facundo Medina. Il est suspendu pour un match pour accumulation de cartons jaunes. Son absence lors du déplacement à Paris est un coup dur pour le RC Lens. Titulaire indiscutable du RC Lens, Facundo Medina a déjà disputé 10 rencontres avec les Sang et Or cette saison.

Le RC Lens occupe la cinquième place au classement avec 14 points en 9 journées tandis que le PSG est leader du championnat avec 23 points.