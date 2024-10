Montpellier HSC : Les Ultras Paillade exigent des réponses après les défaites en Ligue 1

Les défaites successives du Montpellier HSC en ce début de saison de Ligue 1 ont provoqué l’indignation des Ultras Paillade. Malgré le départ de Michel Der Zakarian et l’arrivée de Jean-Louis Gasset, les résultats ne se sont pas améliorés. En conséquence, les supporters souhaitent confronter les joueurs pour obtenir des explications.

Pour les Ultras Paillade, les contre-performances du Montpellier HSC ne sont plus seulement liées aux entraîneurs, mais bien aux joueurs eux-mêmes. Ceux-ci manqueraient d’engagement et d’un état d’esprit combatif pour rivaliser avec leurs adversaires. La défaite à domicile, 0-3 contre le Toulouse FC, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Malgré l’arrivée de Jean-Louis Gasset, l’équipe montpelliéraine peine à retrouver ses marques et montre une fébrilité défensive ainsi qu’un manque de concentration dès le début des matchs.

Pour le milieu de terrain Jordan Ferri, un peu de patience est nécessaire pour voir les effets du changement d’entraîneur : « On vient de changer de coach. Nous n’avons pas eu le temps de bien nous préparer. Il n’y a pas de raison de paniquer ; nous ne sommes pas en situation d’urgence. Nous devons donner le meilleur pour ce club, inverser la tendance, gagner des matchs et sortir de la zone rouge. » Mais pour les Ultras Paillade, la patience a des limites.

🚨 La Butte informe qu’elle se rendra demain à Grammont pour faire comprendre aux joueurs leurs responsabilités dans ce début de saison catastrophique… ❌



Rendez-vous demain 10h à Grammont. 🕙 #TeamMHSC pic.twitter.com/KkoR6xvx0E — Montpellier Ultras (@MHSC_ULTRAS) October 29, 2024

Les Ultras Paillade rompent le silence

La Butte Paillade, voyant le Montpellier HSC s’enfoncer dans la zone rouge, a décidé d’organiser une rencontre avec les joueurs. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, les supporters montpelliérains ont fixé un rendez-vous aux joueurs ce mercredi pour clarifier les choses. « Notre club vit des moments difficiles, et cela ne semble pas terminé. Nous donnons rendez-vous aux joueurs ce mercredi 30/10 à 10h devant le centre d’entraînement de Grammont. Il est temps qu’ils prennent leurs responsabilités face à ce début de saison décevant. »

Ce rendez-vous intervient juste avant le match de la dixième journée de Ligue 1 contre le Havre AC. La rencontre avec les Ultras Paillade pourrait renforcer la motivation des joueurs, qui devront tout donner pour relancer la saison et remonter au classement.