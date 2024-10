OM : Une sanction pour Leonardo Balerdi après sa bourde face au PSG ?

Auteur d’une prestation décevante lors du Classique OM-PSG, Leonardo Balerdi est sous le feu des critiques. Cependant, son statut de capitaine n’est pas remis en cause par la direction de l’Olympique de Marseille.

Leonardo Balerdi n’est pas en danger à l’OM

Auteur de prestations convaincantes la saison dernière, Leonardo Balerdi a gagné le respect des supporters de l’Olympique de Marseille et la confiance de son nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Le défenseur argentin a même été promu capitaine par le coach italien. Cependant, le poids de ce nouveau rôle semble peser sur ses épaules.

Partagé entre détermination et excès d’engagement sur le terrain, Leonardo Balerdi accumule les erreurs défensives, comme son expulsion lors du match contre Lyon (3-2) et son but contre son camp face au PSG (3-0). Ces maladresses lui ont valu de vives critiques à Marseille. Malgré ces erreurs coûteuses, Leonardo Balerdi reste un pilier essentiel pour le club.

L’Équipe rapporte en effet qu’aucune sanction n’est envisagée pour le défenseur de 26 ans, qui reste n pion incontournable à l’OM, ​​en grande partie grâce à ses qualités athlétiques et un profil très apprécié par Roberto De Zerbi. Son statut de capitaine n’est donc pas menacé en interne. L’ancien joueur du Borussia Dortmund doit désormais confirmer son potentiel et stabiliser ses performances pour s’affirmer véritablement comme le leader attendu par ses coéquipiers et les supporters.