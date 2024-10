OM : Le projet Roberto De Zerbi déjà mis à rude épreuve

Roberto De Zerbi est sous le feu des critiques depuis la défaite de l’OM 0-3 face au PSG. Un gros échec qui a mis un terme à l’euphorie qui régnait autour du club depuis l’arrivée de l’Italien. Son projet ambitieux à Marseille semble déjà connaître ses limites.

Roberto De Zerbi à l’OM : Un retour brutal à la réalité

L’arrivée de Roberto De Zerbi a suscité engouement et espoir à l’OM. Les Phocéens ont notamment affiché une force offensive impressionnante à travers des résultats qui forçaient l’admiration. Cependant, l’Olympique de Marseille a connu quelques couacs notamment avec les nuls contre le Stade de Reims et le SCO d’Angers ainsi que la défaite face au RC Strasbourg. Quelques signaux forts qui ont fini par se confirmer lors du Classique.

En effet, après un début de saison prometteur, marqué par un jeu offensif et une envie de dominer, l’OM de De Zerbi a montré ses limites face au PSG. Les Marseillais ont été largement dominés et n’ont pas réussi à inquiéter la défense parisienne. Cette défaite met en évidence les difficultés de l’équipe à rivaliser avec les plus grands.

Les médias ont été particulièrement sévères avec Roberto De Zerbi. Certains observateurs estiment que l’entraîneur italien n’a pas apporté les améliorations attendues. Elton Mokolo, par exemple, a déclaré sur Winamax FC : « L’OM version De Zerbi, il y a erreur sur la marchandise. » Daniel Riolo, sur RMC, a été encore plus critique : « De Zerbi il fait encore deux matchs comme ça, le projet est terminé. »

L’OM doit désormais relever la tête et se concentrer sur les prochains matchs. Le club phocéen a pour objectif de se qualifier pour les compétitions européennes, mais la tâche s’annonce difficile. Roberto De Zerbi devra trouver les solutions pour remotiver ses joueurs et améliorer les performances de son équipe.

La défaite face au PSG est un coup dur pour l’OM. L’équipe de Marseille doit désormais faire preuve de résilience pour rebondir et retrouver le chemin de la victoire. L’avenir de Roberto De Zerbi à la tête du club sera également scruté de près.