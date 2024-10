OM – PSG : Marco Asensio répond cash à Leonardo Balerdi !

Alors que le capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi, a clairement affiché sa détermination à remporter le premier Classique de la saison, dimanche soir, l’attaquant du PSG, Marco Asensio, a lui aussi annoncé la couleur pour ce choc de Ligue 1.

OM : Leonardo Balerdi promet une bataille sans merci face au PSG

Présent en conférence de presse vendredi après-midi, Leonardo Balerdi a affiché toute sa confiance pour le choc de dimanche soir contre le Paris Saint-Germain en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Après plusieurs humiliations ces dernières années, l’OM, galvanisé par son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi et un début de saison étincelant, veut mettre fin à la suprématie du PSG. Et cela commence par une victoire demain soir au stade Vélodrome. Leonardo Balerdi en est convaincu.

« Ça sera très difficile à jouer. Ils sont champions quasiment chaque année. On les respecte, mais on y va pour gagner, il n’y a pas d’autre objectif. On est une équipe nouvelle avec une mentalité et un objectif très clairs : faire revenir l’OM le plus haut possible », a déclaré le défenseur central argentin.

« À la maison contre Paris, on veut gagner. Au Parc des Princes, on veut gagner. C’est ça la mentalité qu’il faut dans ce club », a ajouté le joueur de 25 ans. En face, le Paris Saint-Germain entendent bien confirmer leur hégémonie sur le championnat local, surtout face à leur rival historique.

PSG : Marco Asensio prêt à briller au Vélodrome

À la veille du Classique, Marco Asensio affiche une sérénité imperturbable. L’attaquant du Paris Saint-Germain, auteur de 2 buts en 6 matchs de Ligue 1, est confiant en la capacité de son équipe à dominer l’Olympique de Marseille. « Nous allons continuer à imposer notre jeu, à avoir le ballon et à bien presser », confie l’international espagnol sur le site officiel du club de la capitale.

Si l’attaquant de 28 ans s’attend à une entame très dynamique des Marseillais, il reste persuadé que le PSG saura faire la différence. « Nous devons gérer le match, nous créer des occasions et être les acteurs principaux », ajoute Asensio. Une déclaration qui fait écho aux propos de Luis Enrique, soulignant l’importance de maîtriser le tempo de la rencontre.

Ce Classique s’annonce donc comme un tournant dans la saison des deux clubs. Le PSG, leader du championnat, cherchera à confirmer sa suprématie face à un adversaire toujours aussi ambitieux. De son côté, l’Olympique de Marseille, en pleine reconstruction, tentera de créer la surprise et de revenir à hauteur de son rival.