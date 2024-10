Michel Der Zakarian, ancien entraîneur du MHSC, en passe de rejoindre l’ES Tunis

Après avoir passé la majeure partie de sa carrière en Europe, et notamment en France, Michel Der Zakarian, ancien entraîneur du Montpellier HSC, est sur le point de tenter une nouvelle aventure en Afrique, plus précisément à l’ES Tunis. Ce choix surprenant pourrait très bientôt devenir une réalité.

Un licenciement après un début de saison difficile avec le MHSC

Récemment licencié par Laurent Nicollin, président du MHSC, Michel Der Zakarian ne devrait pas tarder à retrouver un club. Fort de 17 années d’expérience, cet entraîneur arménien de 61 ans a dirigé des équipes comme le FC Nantes, Clermont Foot, le Stade de Reims, le Stade Brestois et, plus récemment, Montpellier. Depuis 2023, il était à la tête du Montpellier HSC, mais un début de saison 2024-2025 difficile en Ligue 1, avec six défaites, une victoire et un nul, a précipité son départ. La lourde défaite contre l’Olympique de Marseille (0-5) a été le coup de grâce, entraînant un licenciement immédiat décidé par Laurent Nicollin.

🚨 NÉGOCIATIONS AVANCÉES AVEC LE COACH MICHEL DER ZAKARIAN (61 ANS) ! 🔴🟡



[IFM] pic.twitter.com/rpBgpKkIz7 — Espérance Time (@EsperanceTime_) October 29, 2024

Après le MHSC, Michel Der Zakarian pressenti à l’ES Tunis

Le chômage de Michel Der Zakarian aura été de courte durée. En effet, seulement quelques jours après son départ de Montpellier, l’entraîneur arménien de 61 ans a été approché par l’Espérance Sportive de Tunis, club de Ligue 1 tunisienne. Actuellement 7e au classement avec 9 points, l’ES Tunis traverse une période difficile en championnat et a récemment remercié son entraîneur portugais Miguel Cardoso.Selon des informations rapportées par le portail Espérance Time, les discussions entre Michel Der Zakarian et le club tunisien seraient bien avancées, et la nomination de l’ancien coach du MHSC comme nouvel entraîneur de l’ES Tunis pourrait se concrétiser dans les heures à venir. Il s’agirait alors de la première expérience de Der Zakarian en Afrique.