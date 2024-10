Coup de théâtre à l’OM : Jean-Pierre Papin proche de démissionner ?

Deux ans après son retour à l’OM, ​​Jean-Pierre Papin pourrait quitter le club. Des tensions avec la direction marseillaise et des désaccords avec le staff de Roberto De Zerbi fragilisent sa position.

Jean-Pierre Papin en désaccord avec Roberto De Zerbi, un départ en vue

Légende vivante de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin est de retour au club depuis novembre 2023 en tant qu’entraîneur de l’équipe réserve, après une année passée comme conseiller auprès du président Pablo Longoria. Cependant, son avenir à l’OM semble aujourd’hui incertain.

Son absence au centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus depuis lundi alimente les spéculations. En effet, des tensions existeraient entre Jean-Pierre Papin et la direction du club. La Provence rapporte que leurs relations se sont refroidies ces dernières semaines, en raison du refus de l’ancien Ballon d’Or 1991 de suivre certaines consignes de Roberto De Zerbi et de son staff, concernant le temps de jeu et les positions des jeunes joueurs .

Souhaitant diriger son équipe selon ses propres critères et viser le titre en N3, Jean-Pierre Papin semble en désaccord avec la vision du club incarnée par De Zerbi et Marcello Iaia, le responsable de la performance. Des discussions seraient en cours pour définir l’avenir de cette collaboration.

🔴 Les relations entre JPP 🇫🇷 et l'OM se sont rafraîchies depuis plusieurs semaines. En cause, son refus de se plier aux consignes du staff de Roberto De Zerbi 🇮🇹 en ce qui concerne le temps de jeu et le poste de certains jeunes.#TeamOM | #OMCdF



🗞️ La Provence pic.twitter.com/XknrZlyFih — Actu OM (@OMLActu) October 30, 2024

En cas de désaccord, Jean-Pierre Papin décidera-t-il de quitter le club ? L’avenir de cette icône marseillaise à la tête de l’équipe réservée dépend désormais de ces négociations. Son héritage à l’OM est indéniable, mais sa capacité à s’adapter aux nouvelles directives du club est aujourd’hui remise en question.