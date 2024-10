Mercato OL : Un défenseur Lyonnais lâche un indice sur son avenir

Entrant dans sa dernière année de contrat à l’OL, Nicolas Tagliafico va-t-il faire l’objet d’un transfert cet hiver, quitter le club en fin de contrat en juin prochain ou prolonger son aventure lyonnaise ?

OL : Pierre Sage fait confiance à Tagliafico pour son expérience

Transféré de l’Ajax Amsterdam à l’OL en juillet 2022, Nicolas Tagliafico arrivera en fin de contrat le 30 juin 2025. Placé sur la liste des transferts lors du dernier mercato estival, l’Argentin a finalement été conservé par le club rhodanien. Néanmoins, il se retrouve désormais en concurrence avec la recrue brésilienne, Vinicius Abner.

Fort de son expérience et de son titre de champion du monde 2022, le défenseur bénéficie de la confiance de l’entraîneur, Pierre Sage, en Ligue Europa. Cependant, il a peu de temps de jeu en Ligue 1, avec seulement trois matchs disputés.

Tagliafico prolongera-t-il l’aventure à l’OL ?

Interrogé sur son avenir à l’OL en conférence de presse, Nicolas Tagliafico s’est montré évasif. « Je sais que mon contrat se termine en juin, mais je ne me projette pas plus loin pour le moment. On verra à ce moment-là. Je suis entièrement concentré sur le présent et les objectifs de l’équipe », a-t-il déclaré.

Et quel est cet objectif avec l’Olympique Lyonnais ? « Nous voulons qualifier l’OL pour la Ligue des Champions, c’est l’objectif que nous nous sommes fixé collectivement », a affirmé le joueur de 32 ans.