OM Mercato : des discussions Longoria-De Zerbi après la déculottée contre le PSG,

L’OM a vécu une soirée difficile face au PSG lors du dernier classico au Vélodrome. Ce revers 0-3 précipite la question du mercato de l’OM pour l’hiver prochain. Roberto De Zerbi et Pablo Longoria vont se rencontrer à cet effet.

Après le naufrage face au PSG, l’OM prépare son Mercato avec De Zerbi et Longoria

Après la défaite de l’OM face au PSG, des discussions intenses entre Pablo Longoria et Roberto De Zerbi vont être organisées pour analyser les lacunes observées. Les dirigeants du club phocéen, avec Longoria en tête, estiment qu’il est impératif d’agir sur le plan tactique et de renforts en vue du prochain mercato de l’OM. De Zerbi, réputé pour sa vision offensive, a un projet ambitieux pour l’Olympique de Marseille. Cependant, la défaite face au PSG a mis en lumière certaines faiblesses de l’équipe que le club devra combler.

Avec un OM qui attend le mercato d’hiver pour corriger son casting de l’été, RMC Sport, annonce que des discussions entre Pablo Longoria et Roberto De Zerbi porteront sur l’acquisition de joueurs capables de répondre aux ambitions du Club Phocéen. Plusieurs pistes de recrutement sont à l’étude, notamment pour renforcer la défense et le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, des secteurs mis en difficulté face au PSG. La stratégie de Longoria est de bâtir une équipe compétitive à tous les niveaux, qui pourra rivaliser avec les plus grandes formations du championnat.

OM mercato : Une réaction attendue en matière de transfert

La bonne entente entre Longoria et De Zerbi sera justement vraiment importante pour le projet de l’OM sur le marché des transferts. La direction sportive menée par Mehdi Benatia va justement avoir du travail pour effacer les boulettes observées le week-end passé au Stade Vélodrome. En dehors de la question du carton rouge dont a écopé Amine Harit, l’OM n’a jamais montré de véritable capacité pour inquiéter le Paris Saint-Germain.

L’OM, au mercato de janvier, devra faire venir du lourd pour au risque de terminer la saison comme la précédente, sans la moindre qualification à une compétition européenne.