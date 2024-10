RC Lens : Will Still avec un renfort de poids face au PSG ?

Ce dimanche, le RC Lens affrontera le PSG avec de nombreux absents. Mais l’entraîneur Will Still pourrait compter sur un renfort inattendu pour ce choc.

RC Lens : Will Still avec Przemyslaw Frankowski face au PSG ?

Après sa défaite contre le LOSC (2-0), le RC Lens s’apprête à relever un nouveau défi de taille en championnat. Le club lensois se déplace dimanche prochain au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain dans un contexte difficile. En effet, les Sang et Or sont touchés par de nombreuses absences.

Facundo Medina est déjà forfait, et Wesley Saïd, Ismaël Ganiou, Hervé Koffi, Ruben Aguilar, Jimmy Cabot ainsi que Martin Satriano sont également à l’infirmerie. L’entraîneur du Racing Club de Lens, Will Still, doit donc jongler avec un effectif amoindri pour composer son équipe. Cependant, dans cette situation délicate, une nouvelle encourageante vient de tomber pour le RC Lens.

Przemyslaw Frankowski, blessé lors du dernier match contre Lille, pourrait finalement faire son retour pour la rencontre face au PSG. D’après les informations de La Voix du Nord , les examens médicaux n’ont révélé aucune fracture, confirmant seulement une contusion.

Ce diagnostic laisse espérer que Przemyslaw Frankowski pourra être aligné pour le déplacement au Parc des Princes ce dimanche. Ce retour potentiel du joueur sera une bonne nouvelle pour le RC Lens, confronté à une série de blessures dans son effectif. La présence de Przemyslaw Frankowski constituerait un renfort précieux pour affronter ce grand défi face au PSG.