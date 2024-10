Crise à l’OM : La vérité éclate enfin pour Jean-Pierre Papin !

L’entraîneur de la réserve de l’OM, Jean-Pierre Papin, serait en désaccord avec sa direction, au point d’envisager un départ ? La vérité sur cette affaire est bien différente.

OM : Aucune volonté de départ de Jean-Pierre Papin

Alors que la réserve de l’Olympique de Marseille, sous sa houlette, réalise un parcours remarquable en National 3, des tensions profondes semblent miner les relations entre la Jean-Pierre Papin et la direction du club. Son absence remarquée à l’entraînement cette semaine a mis le feu aux poudres.

Plusieurs sources s’accordent à dire que le Ballon d’or 1991 serait en désaccord avec les nouvelles directives imposées par le staff de Roberto De Zerbi, notamment en ce qui concernant la gestion des jeunes joueurs évoluant à la fois avec les professionnels et la réserve. Ce désaccord aurait atteint son paroxysme lorsque Jean-Pierre Papin a décidé de bouder le match amical face à la réserve du Stade de Reims.

Cette absence a amplifié les rumeurs d’un climat délétère au sein de la formation marseillaise. Mais si de nombreux observateurs évoquent une démission en vue de Jean-Pierre Papin, RMC Sport tempère ces informations en affirmant que l’OM n’a pas été informé d’une quelconque volonté de départ de l’ancien buteur. Le président Pablo Longoria espère ainsi pouvoir aplanir les différends et conserver a la légende de l’OM à son poste.

Les prochains jours devraient permettre d’y voir plus clair et de savoir si Jean-Pierre Papin parviendra à surmonter cette crise et à poursuivre sa mission à la tête de la réserve de l’OM. Par contre, le départ de Marco Otero, responsable de la formation, semble déjà acté. Les divergences de vues avec la direction seraient à l’origine de cette décision.