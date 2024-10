ASSE : Tanenbaum va investir 3 milliards, l’AS Saint-Etienne en danger ?

Nouveau propriétaire de l’ASSE, Larry Tanenbaum aurait une importante transaction en vue au Canada. Un investissement de 3 milliards de dollars est évoqué. Quel impact cela aura-t-il sur l’AS Saint-Étienne ?

Tanenbaum : L’achat d’un club de Premier League et une franchise de NFL en vue

L’ASSE est détenue depuis juin 2024 par Larry Tanenbaum (79 ans), à travers Kilmer Group, qu’il dirige. Avant d’acquérir l’AS Saint-Étienne, cet homme d’affaires canadien a investi dans le hockey et le basketball. Sa fortune personnelle, estimée à plus de 2,5 milliards de dollars par Forbes, lui permet d’envisager de nouveaux projets.

Dans un dossier consacré au nouveau propriétaire de l’ASSE, le média canadien The Star Toronto a annoncé un important investissement de sa part. Selon Richard Peddie, cadre sportif et ancien PDG de Maple Leaf Sports & Entertainment, « Larry Tanenbaum pourrait bientôt disposer de plus de 3 milliards de dollars à investir, et pourrait envisager d’acheter une équipe de Premier League anglaise et une part dans une franchise de la NFL. »

Pas d’inquiétude pour l’ASSE !

Pourtant, l’avenir de l’AS Saint-Étienne ne semble pas compromis par cette affaire. Larry Tanenbaum et son bras droit, Ivan Gazidis, président de l’ASSE, sont réputés pour leur gestion rigoureuse. « Le Canadien a une réputation exceptionnelle », assure Richard Peddie. « Il connaît le sport et c’est important. »

Kieran Maguire, spécialiste de la finance du football à l’Université de Liverpool, abonde dans ce sens : « Ivan Gazidis est une figure reconnue dans le football européen. Avoir quelqu’un qui connaît les pièges de l’industrie, c’est précieux. »

Bien que Kilmer Sports ait annoncé l’arrivée d’une franchise WNBA à Toronto en 2026, Larry Tanenbaum disposerait encore de moyens conséquents pour de nouveaux investissements.