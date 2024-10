ASSE : Tanenbaum vise à hisser l’AS Saint-Etienne au niveau de l’OL

Lors de sa visite à Saint-Étienne, Larry Tanenbaum a évoqué le derby entre l’ASSE et l’OL. Il a promis de travailler à mettre son club au niveau de son grand rival lyonnais.

Larry Tanenbaum subjugué par le Chaudron

Le nouveau propriétaire de l’ASSE, Larry Tanenbaum, a vécu des émotions intenses à Geoffroy-Guichard lors de sa visite à Saint-Étienne le week-end dernier.

Si son équipe a perdu le match contre le RC Lens (0-2) lors de la 8ème journée de Ligue 1, il a été impressionné par la ferveur des supporters des Verts dans le Chaudron. Il a confié à son bras droit, Ivan Gazidis, n’avoir jamais vécu une telle ambiance dans un stade de football.

Tanenbaum a propos du derby : « L’ASSE n’est pas aussi avancée que l’OL, mais cela va changer »

Interrogé par L’Équipe sur le derby entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais, Larry Tanenbaum a adopté une approche mesurée. « L’OL est à un stade de développement différent du nôtre. On peut s’en inspirer », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Pour l’instant, l’ASSE n’est pas aussi avancée que Lyon. On va tout faire pour que cela change. »

Après ce constat lucide, le milliardaire canadien a fixé un objectif ambitieux : réduire l’écart de niveau entre les deux clubs rivaux dans les prochaines années. « Nous devons avancer pas à pas pour reconstruire l’ASSE, afin que nous puissions honorer cette rivalité », a-t-il déclaré.