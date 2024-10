OM : Un supporters sanctionné après les incidents à Strasbourg !

Un incident raciste survenu lors du choc RC Strasbourg-OM (1-0) a entraîné une enquête et des sanctions contre un supporter strasbourgeois.

RC Strasbourg-OM : Un supporters strasbourgeois sanctionné pour un acte raciste

Le match opposant le RC Strasbourg à l’Olympique de Marseille (1-0) lors de la 6e journée de Ligue 1, un événement généralement synonyme de passion et de ferveur, a été marqué par un incident particulièrement grave. Un supporter strasbourgeois, membre du groupe d’ultras d’extrême droite « Offender », a profané le drapeau algérien en l’incendiant dans les tribunes du stade de la Meinau.

Ce geste raciste, capturé par les caméras de surveillance, a suscité une vive émotion et une condamnation unanime. Le RC Strasbourg, bien que soucieux d’éviter tout débordement lors du choc face à l’OM, a rapidement identifié le coupable et pris des sanctions exemplaires. Selon les informations de Dernières Nouvelles d’Alsace, le prévenu a écopé d’ne interdiction de stade d’un an. Le RCSA a par ailleurs porté plainte et sollicité l’aide des autorités pour envisager des mesures plus sévères.

Cet acte odieux a également provoqué une réaction politique. Emmanuel Fernandes, député LFI du Bas-Rhin, a appelé à la dissolution du groupe « Offender », le considérant comme un foyer de propagation de discours haineux et discriminatoires. Le parlementaire a ainsi indiqué l’urgence de lutter contre le racisme dans les stades et plus largement dans la société.

Cet incident rappelle par ailleurs la nécessité de renforcer la lutte contre les violences et les discriminations dans le monde du sport. Les stades, censés être des lieux de partage et de convivialité, ne doivent pas être le théâtre de tels agissements.