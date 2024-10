ASSE-RCSA : Le RC Strasbourg veut enfoncer un peu plus l’AS Saint-Etienne

Le RC Strasbourg se déplace à l’ASSE ce samedi avec l’objectif de décrocher sa première victoire à l’extérieur de la saison. Une mission qui s’annonce délicate face à une équipe stéphanoise en quête de points pour se sortir de la zone rouge.

Le RC Strasbourg prépare un sale coup contre l’ASSE

La dixième journée de Ligue 1 verra s’opposer deux équipes qui sont sur une dynamique différente. Il y a d’un côté l’ASSE, une équipe en pleine galère et qui reste l’une des pires défenses du championnat, avec une 16ème place au classement. De l’autre, le RC Strasbourg réalise une meilleure saison avec l’une des meilleures attaques du championnat.

Neuvième après neuf journées, le RCSA sort d’un succès 3-1 contre le FC Nantes tandis que l’AS Saint-Etienne a coulé sur la pelouse du SCO d’Angers. Les Alsaciens ont montré de belles choses à domicile, où ils sont implacables face aux adversaires. Cependant, leurs performances à l’extérieur sont plus mitigées. Les joueurs de Liam Rosenior n’ont pas encore réussi à concrétiser leur potentiel loin de leur base, avec un bilan de deux nuls et deux défaites.

L’entraîneur strasbourgeois est conscient des enjeux de cette rencontre : « On a hâte de gagner notre premier match à l’extérieur. Ce que je sais, c’est qu’on parvient tout le temps à se créer des occasions et de marquer des buts. Ce que je souhaite, c’est que la tendance se renforce. Continuons à marquer des buts comme nous savons le faire et faisons en sorte d’en encaisser un peu moins », a déclaré Liam Rosenior à propos du déplacement à l’ASSE.

Rosenior insiste notamment sur la progression de son équipe : « Avant le coup d’envoi de notre dernier match contre Nantes, j’aurais signé pour un succès 3-1 mais il y a encore des choses à améliorer. Ne pas prendre de but aurait été un plus, ça laisse un goût d’inachevé. En tant que coach, on vise toujours la perfection. Chaque match est un combat, aucune victoire n’est facile mais j’espère que nous sortirons vainqueurs ce samedi », a-t-il confié.