Mercato PSG : Campos déniche le successeur de Milan Skriniar

Le mercato PSG pourrait s’emballer dans les semaines à venir. Avec le départ annoncé de Milan Skriniar, le conseiller football Luis Campos aurait déjà identifié un profil idéal pour renforcer la charnière centrale du Paris SG.

Mercato PSG : Campos prépare déjà la succession de Milan Skriniar

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Milan Skriniar s’apprête à faire ses valises pour quitter les rangs du Paris Saint-Germain. Une situation qui va mettre en branle le mercato PSG. D’après les informations de PSG Inside Actus, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Ousmane Diomande, un jeune défenseur central ivoirien de 20 ans évoluant au Sporting Portugal.

Ce choix pourrait surprendre, mais il s’inscrit dans la volonté du PSG de renforcer le secteur défensif et de miser sur de jeunes talents à fort potentiel. Diomande, par ses qualités athlétiques et techniques, a rapidement séduit les recruteurs parisiens. Les négociations entre les deux clubs devraient débuter prochainement et une première offre pourrait être formulée dans les prochains jours pour booster le mercato PSG.

Ousmane Diomande, prochaine recrue du Paris SG ?

Alors qu’il réalise des performances remarquables sous le maillot du Sporting CP, Ousmane Diomande attire les regards des plus grands clubs européens. Outre Arsenal, qui suit de près le défenseur de 20 ans, c’est le Paris Saint-Germain qui semble avoir pris une sérieuse option pour son recrutement.

« Selon des sources proches du dossier, le Paris Saint-Germain serait sur le point de négocier la signature du jeune défenseur central ivoirien Ousmane Diomande, actuellement au Sporting Club Portugal. Ce transfert pourrait être l’un des mouvements clés du prochain mercato d’hiver », explique le portail sportif. En quête de sang neuf pour renforcer sa défense centrale, qui va perdre Milan Skriniar cet hiver, le champion de France en titre aurait ciblé le jeune international ivoirien en raison de son potentiel et de sa progression fulgurante.

Selon Paris Inside Actu, si le Sporting Portugal évalue son joueur à 45 millions d’euros, le PSG pourrait proposer une somme légèrement inférieure, estimant que 30 millions d’euros seraient déjà un investissement conséquent pour Ousmane Diomande.

Le mercato PSG pourrait donc prochainement s’animer autour de l’avenir du natif d’Abidjan. Pour autant, rien n’est encore acquis et d’autres clubs pourraient se manifester pour s’attacher les services du jeune Ivoirien. De plus, le Sporting pourrait se montrer réticent à laisser filer l’un de ses meilleurs éléments. Affaire à suivre donc…