RC Lens : L’attaque en panne, un casse-tête avant le PSG

Le RC Lens manque cruellement de gâchettes offensives cette saison et peine à trouver le chemin des filets. Le capitaine de l’équipe, Brice Samba, tire la sonnette d’alarme.

Lens : Brice Samba révèle le point faible des Sang et Or avant le Paris SG

Le capitaine du RC Lens, Brice Samba, a pointé du doigt le véritable problème des Sang et Or cette saison en Ligue 1. En conférence de presse ce jeudi 31 octobre 2024, avant la rencontre face au Paris SG, l’international tricolore a évoqué les difficultés que rencontre son équipe en attaque.

Malgré une 5e place en Ligue 1, le RC Lens peine offensivement avec seulement 9 buts inscrits en 9 journées, soit une moyenne d’un but par match. Ce rendement offensif, un peu décevant, met en difficulté le club artésien. Brice Samba y voit un signe inquiétant pour la suite de la saison.

« On travaille, on insiste pour retrouver l’efficacité offensive. Durant la préparation, on marquait beaucoup et il n’y a pas de raison d’en marquer moins. Il faut juste se remettre au travail pour retrouver cette efficacité », a déclaré Brice Samba.

Cette faiblesse offensive pourrait coûter cher au RC Lens face au Paris SG. Les Parisiens, leaders du championnat, représentent un adversaire de taille qui pourrait profiter des difficultés lensoises. Pour éviter cela, les hommes de Will Still se mobilisent pour livrer une performance de haut niveau et ramener un bon résultat lors de ce déplacement.

« C’est un beau défi qui nous attend ce week-end contre le leader du championnat. On se prépare en conséquence, en ayant la volonté de conserver les éléments qui fonctionnent bien depuis le début de la saison », a ajouté Brice Samba.