OM : Jonathan Rowe en passe d’obtenir une belle récompense

Jonathan Rowe continue de briller sous le maillot de l’OM. Ses performances à Marseille pourraient lui offrir une belle récompense en Ligue 1.

Jonathan Rowe en lice pour le titre de pépite du mois d’octobre

Le jeune ailier de l’Olympique de Marseille, Jonathan Rowe, continue de faire parler de lui. Arrivé cet été en provenance de Norwich City, il s’est rapidement imposé comme une alternative crédible à Luis Henrique sur le flanc gauche de l’attaque marseillaise. Ses performances à l’OM ont d’ailleurs été récompensées : il a obtenu le « but du mois de septembre » pour sa réalisation exceptionnelle face à Lyon (3-2). Et ce n’est pas tout !

Jonathan Rowe est désormais en lice pour le titre de « pépite du mois d’octobre » en Ligue 1, aux côtés de joueurs prometteurs comme Abdukodir Khusanov (RC Lens) et Malick Fofana (OL). Avec deux buts et une passe décisive en huit matchs, le joueur de 21 ans a montré des qualités intéressantes sous le maillot de l’OM.

Sa vivacité, sa technique et sa capacité à faire la différence sont des atouts indéniables. Même s’il est principalement utilisé en tant que remplaçant par Roberto De Zerbi, Jonathan Rowe saisit toutes les opportunités qui lui sont offertes. Sa nomination pour ce prix est une belle récompense pour son travail et son implication. Si l’Anglais continue sur cette lancée, il pourrait bien devenir un élément incontournable de l’effectif marseillais et postuler à ce titre à de nombreuses reprises cette saison.