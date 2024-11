Stade Rennais : Le Roazhon Park, la forteresse d’appui de Julien Stéphan

Julien Stéphan est sur une chaise éjectable au Stade Rennais depuis le début de la saison. S’il s’est donné du répit face aux critiques après la victoire face au Havre AC, le technicien breton le doit en partie à son bilan satisfaisant au Roazhon Park.

Stade Rennais : Le Roazhon Park pour sauver la saison de Julien Stéphan ?

Sous pression après un début de saison mitigé, Julien Stéphan peut se raccrocher à la solidité de son équipe à domicile. Le Stade Rennais, invaincu au Roazhon Park depuis le début de la saison, affronte l’AJ Auxerre ce dimanche. Un succès permettrait à l’entraîneur breton de gagner un peu de répit.

Si les résultats du Stade Rennais sont en demi-teinte en déplacement, l’équipe se montre particulièrement performante à domicile. Avec 10 points pris sur 15 possibles au Roazhon Park, les Bretons ont démontré leur capacité à imposer leur jeu sur leur pelouse. Seuls le PSG et l’AS Monaco ont fait mieux.

Un match crucial face à Auxerre

Le match contre l’AJ Auxerre s’annonce comme un tournant dans la saison du Stade Rennais. Une victoire permettrait à l’équipe de se rapprocher du top 5 et de redonner confiance à son entraîneur. En cas de défaite, les questions se multiplieraient sur l’avenir de Julien Stéphan. Pour s’imposer face à Auxerre, les Rouge et Noir devront s’appuyer sur leur solidité défensive et sur leur efficacité offensive.