Mercato OM : Pablo Longoria reçoit un appel du pied d’un milieu de terrain de Ligue 1

L’OM de Pablo Longoria sera de retour sur le mercato en janvier pour tenter de renforcer son effectif. Alors que le club travaille sur ses options, un joueur de Ligue 1, d’un club engagé en Ligue des Champions, rêve de rejoindre les Phocéens.

Mercato : Hugo Magnetti ouvre la porte à l’OM

Lors d’une récente interview sur l’émission Génération After sur RMC, Hugo Magnetti, le milieu de terrain du Stade Brestois, a évoqué son attachement à l’OM, son club de cœur. S’il se concentre pleinement sur son aventure bretonne, le joueur formé à Marseille n’a pas fermé la porte à un éventuel retour dans la cité phocéenne.

Né à Marseille, Hugo Magnetti a toujours rêvé de porter les couleurs de l’Olympique de Marseille. Son passage au Stade Brestois, où il s’est imposé comme un élément clé, ne l’a pas éloigné de ses racines. « Depuis tout petit, j’ai été un fan de l’OM. Je ne m’interdis rien. Je ne ferme les portes à rien du tout », a-t-il confié.

Toutefois, le milieu de terrain est conscient de l’importance de se concentrer sur son club actuel. « Aujourd’hui, franchement, ce serait fou de penser à autre chose que le Stade Brestois », a nuancé celui qui est dans le viseur du FC Nantes. Magnetti vit pleinement son expérience bretonne et apprécie particulièrement de disputer la Ligue des Champions.

Si le retour à Marseille est une éventualité que Magnetti n’exclut pas, il est encore trop tôt pour en dire plus. Le joueur est sous contrat avec Brest jusqu’en 2027 et se donne à fond pour le club breton. Son avenir dépendra de nombreux facteurs, notamment de ses performances, des ambitions de Brest et des projets de l’OM.