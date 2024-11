Stade Rennais : Coups durs pour Julien Stéphan avant Auxerre !

L’entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan, se retrouve face à un casse-tête de taille avant le déplacement à Auxerre. Certains cadres de l’équipe sont forfaits et d’autres incertains en raison de blessures.

Stade Rennais : Grosse inquiétude avant l’AJ Auxerre

Le Stade Rennais se prépare à un déplacement périlleux au stade de l’Abbé-Deschamps ce dimanche pour affronter l’AJ Auxerre lors de la 10e journée de Ligue 1. Cette rencontre s’annonce d’autant plus complexe que l’entraîneur Julien Stéphan pourrait devoir se passer de certains de ses éléments.

Mikayil Faye et Alidu Seidu sont incertains pour cette affiche. Ils ont contracté une blessure lors du match face au Havre AC et ont été contraints de quitter le terrain. Le Sénégalais est touché aux adducteurs et le Ghanéen à l’épaule. Avant la blessure, Alidu Seidu est déjà suspendu pour cette rencontre pour accumulation de cartons jaunes.

Le gardien de but turc Doğan Alemdar n’est pas encore prêt pour faire son retour à la compétition. Il a été victime d’une rupture du ligament croisé d’un genou avec la sélection turque en juin dernier. L’attaquant danois Henrik Wendel Meister va également manquer cette rencontre en raison d’une blessure.

Ces absences constituent de vrais coups durs pour le Stade Rennais qui traverse une période difficile. L’adversaire, l’AJ Auxerre, est très solide à domicile et pourrait mettre en difficulté l’équipe rennaise. Le Stade est actuellement 11e au classement en Ligue 1 avec 11 points tandis que l’AJ Auxerre est 15e avec 7 points en 9 journées.