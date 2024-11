OM : Emmanuel Petit donne les raisons des tensions entre Jean-Pierre Papin et Marseille

Le consultant français Emmanuel Petit a fait des révélations sur les tensions entre l’entraîneur de la réserve de l’OM, Jean-Pierre Papin, et les dirigeants du club phocéen.

Tensions entre l’OM et Jean-Pierre Papin : Emmanuel Petit prend la parole !

L’entraîneur de la réserve de l’OM, Jean-Pierre Papin, menace de quitter l’Olympique de Marseille. Il est en froid avec Ali Zarrak, bras droit de Mehdi Benatia. Dans une interview accordée à La Provence, l’entraîneur marseillais a donné les raisons de son mécontentement.

« Le problème n’est qu’une histoire d’hommes. Ça ne va pas plus loin. Je suis coach et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes cinq remplaçants. C’est inacceptable. Je peux accepter beaucoup de choses et je l’ai fait, j’ai essayé d’arrondir les angles, de trouver une solution, mais rien ne se passe depuis le début de la saison. », a expliqué Jean-Pierre Papin.

L’ancien international français, Emmanuel Petit, s’est prononcé sur les tensions qui règnent entre Jean-Pierre Papin et l’OM depuis quelques jours. Selon lui, le Ballon d’Or 1991 aurait voulu prendre les rênes de l’équipe première, chose que les dirigeants de l’OM auraient refusée.

« Peut-être qu’il espérait avoir le poste d’entraîneur principal de l’OM. Je pense que le cœur du problème est là. Son rêve ultime est d’entraîner l’OM. Ça peut se comprendre. S’il n’a pas eu l’opportunité de le faire, c’est peut-être que certaines personnes au sein du club estiment qu’il n’en a pas la capacité voire les compétences. Il s’agit d’un problème d’ego et de considération. », a déclaré le consultant français sur RMC.

Après quelques jours sans travailler, Jean-Pierre Papin devrait reprendre l’entraînement avec l’équipe réserve ce vendredi en attendant que la situation soit réglée.