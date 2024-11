PSG : Les dernières nouvelles de l’infirmerie avant le choc contre Lens

À la veille de la rencontre de Ligue 1 face au RC Lens, le PSG a fait le point sur l’état de santé de ses joueurs. Trois éléments clés de l’effectif de Luis Enrique sont toujours à l’infirmerie.

Kimpembe de retour, Hernandez en vue : le PSG fait le point

Ce samedi, le Parc des Princes vibrera au rythme d’un choc au sommet. Le Paris Saint-Germain, invaincu en Ligue 1, reçoit le cinquième, le RC Lens, dans une rencontre qui s’annonce explosive, à l’occasion de la dixième journée de Ligue 1. Les Parisiens, galvanisés par leur victoire sur le terrain de l’Olympique de Marseille (3-0), auront à cœur de conserver leur place de leader.

Et pour ce match, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasi au complet. Seul Lucas Beraldo, suspendu, manquera à l’appel. De retour d’un dîner d’État, Achraf Hakimi a repris l’entraînement et sera apte. Presnel Kimpembe, qui s’était blessé il y a plus d’un an, a repris l’entraînement collectif. Le défenseur central de 29 ans devrait être rapidement de retour dans le groupe.

De son côté, Lucas Hernandez poursuit sa rééducation après sa blessure au genou contractée en fin de saison dernière. L’ancien joueur du Bayern Munich pourrait faire son retour sur les terrains plus rapidement que prévu. Enfin, Gonçalo Ramos, victime d’une blessure à la cheville gauche lors de la première journée du championnat, continue de travailler pour retrouver sa pleine forme physique.

« Presnel Kimpembe continue les sessions d’entraînement avec le collectif, Lucas Hernandez poursuit son protocole de reprise et Gonçalo Ramos continue sa rééducation », écrit le PSG dans son point médical du jour. Ces retours sont attendus avec impatience par les supporters parisiens, qui espèrent voir leur équipe au complet pour les prochaines échéances.