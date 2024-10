Mercato PSG : Avec Achraf Hakimi, Al-Khelaïfi va écœurer Kylian Mbappé

Le mercato PSG de cet hiver va faire couler beaucoup d’encre, et cette fois, c’est Achraf Hakimi qui est au centre des discussions. Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé qui a quitté le Paris SG pour rejoindre le Real Madrid, vont régler leurs comptes à distance sur le dossier du Marocain.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi verrouille Achraf Hakimi pour frustrer le Real Madrid !

Achraf Hakimi fait l’objet de convoitises du Real Madrid, qui espère optimiser les chances de réussite de Kylian Mbappé sous ses couleurs en recrutant son complice. La venue du marocain permettrait de compenser le possible départ de Dani Carvajal. Cependant, le Paris SG ne compte pas laisser filer l’un de ses atouts majeurs aussi facilement. Le club parisien, sous la houlette de son président Nasser Al-Khelaïfi, est en train de verrouiller la situation contractuelle de Achraf Hakimi.

Achraf Hakimi se olvida de Mbappé y se queda en el PSG 📍https://t.co/PmeuRaSQcH — Diario SPORT (@sport) October 21, 2024

Le PSG a déjà bien avancé dans les négociations avec le joueur et son agent, Alejandro Camano. Un nouvel accord pour prolonger Hakimi jusqu’en 2026 serait presque bouclé, avec un salaire revu à la hausse pour écarter toute tentative de débauchage du Real Madrid.

Achraf Hakimi reste au PSG : Comment Paris devance le Real Madrid sur le mercato

Ce mouvement stratégique du Paris SG vise à sécuriser l’avenir du latéral droit et à empêcher le Real de reproduire le coup effectué avec Kylian Mbappé au prochain mercato. Le départ de l’attaquant français vers le Real Madrid a déjà laissé un goût amer aux supporters parisiens, et la direction ne souhaite pas revivre une telle situation. En verrouillant Hakimi, Al-Khelaïfi écœure non seulement les espoirs madrilènes, mais envoie aussi un message fort de ce que le mercato du PSG n’est plus à sens unique.

Pour Kylian Mbappé, voir son ami proche rester à Paris pourrait être une double peine. Tandis qu’il poursuit sa carrière en Espagne, son ancien coéquipier et compagnon de route restera une pièce maîtresse du PSG, une nette séparation entre leurs destins respectifs.

Cette prolongation d’Achraf Hakimi serait un coup de maître pour le mercato PSG, qui souhaite maintenir sa compétitivité en conservant ses meilleurs éléments pour les années à venir.