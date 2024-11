Stade Brestois : Éric Roy annonce le retour de Massadio Haïdara

En amont de la dixième journée de Ligue 1 contre l’OGC Nice, le Stade Brestois et son entraîneur Éric Roy peuvent se réjouir du retour de Massadio Haïdara. Lors de la conférence de presse d’avant-match, le technicien français de 57 ans a confirmé que le latéral gauche malien de 31 ans est prêt à jouer.

Massadio Haïdara, auteur d’une grande performance lors de la victoire contre le Stade de Reims, avait dû quitter prématurément la rencontre. Éric Roy a précisé que le joueur avait subi une commotion cérébrale pendant le match. « Luc Zogbé et Massadio Haïdara vont bien. Après les coups reçus, cela a été un peu compliqué, mais aujourd’hui, ils se portent mieux, même s’ils ressentent encore quelques effets. Nous ne prendrons aucun risque avec eux. » Haïdara a passé un examen neurologique, mais il n’est pas soumis au protocole de commotion, ce qui le rend apte à jouer contre Nice.

Abdallah Sima incertain, Luc Zogbé forfait

En revanche, Luc Zogbé, victime d’un accident similaire à la tête, ne sera pas retenu. Quant à Abdallah Sima, il sera ménagé. « Abdallah Sima sera préservé face à Nice, et Luc Zogbé ne jouera pas non plus, car il applique le protocole de commotion, plus strict que pour Massadio Haïdara », a expliqué Éric Roy. L’entraîneur brestois insiste sur l’importance de la profondeur de l’effectif pour réaliser une belle saison, notamment après la victoire contre Reims.

« Nous avons montré une belle cohésion face à Reims. Si nous voulons bien figurer dans les deux compétitions, il faut que 20 à 22 joueurs soient concernés et avancent dans la même direction. Le groupe continue de se construire, et nous espérons des progrès réguliers et des surprises positives dans les semaines à venir », a-t-il ajouté.