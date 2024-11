PSG : Donnarumma dénonce un fardeau qui pèse sur le vestiaire

Gianluigi Donnarumma est devenu l’un des poids lourds du vestiaire du PSG depuis son arrivée. Le gardien de but italien a eu le temps de faire un constat inquiétant, qui se révèle être un problème pour le vestiaire.

PSG : Donnarumma pointe une obsession pour La Ligue des Champions

Avec l’arrivée des Qataris comme nouveaux propriétaires en 2011, le PSG est devenu l’un des clubs les plus importants de la France et d’Europe. Le club de la capitale est devenu de plus en plus ambitieux avec le grand rêve de remporter la Ligue des Champions. Le seul club français à l’avoir soulevé reste l’OM depuis 1993.

Depuis que Paris tente de remporter la Coupe aux grandes oreilles, sa meilleure performance reste une finale perdue 1-0 face au Bayern Munich lors de la période du COVID-19. Les attentes sont donc très élevées, en particulier en Ligue des Champions. Dans un entretien accordé à Mediaset, Gianluigi Donnarumma a évoqué la pression qui pèse sur les joueurs du Paris Saint-Germain à l’approche de chaque édition de la Ligue des Champions.

« Quand je suis arrivé, il y avait cette obsession de la Ligue des Champions, mais ça ne devrait pas être comme ça, ça ne devrait pas nous peser autant », a fait remarquer Donnarumma. Pour le gardien italien, il est essentiel d’aborder les matchs de Ligue des Champions avec sérénité.

« Émotionnellement, il faut changer la façon d’aborder un match car lorsque vous jouez la Ligue des Champions, vous comprenez de l’extérieur qu’il y a un environnement différent. Mais nous devons y faire face avec sérénité et réfléchir match après match, puis le terrain nous dira où nous pouvons arriver », a confié Gianluigi Donnarumma.