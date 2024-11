Alexandre Dujeux après AS Monaco 0-1 Angers SCO : « On les a contrariés et cela a marché »

Après sa victoire éclatante contre l’AS Saint-Étienne (4-2), Angers SCO maintient le cap face à l’AS Monaco. En ouverture de la dixième journée de Ligue 1, le SCO a surpris l’ASM en s’imposant 1-0. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur du club angevin, Alexandre Dujeux, s’est exprimé sur le succès de son équipe.

Alexandre Dujeux se réjouit de la victoire d’Angers SCO

En conférence de presse d’après-match, Alexandre Dujeux a exprimé sa satisfaction quant au style de jeu et à la motivation affichés par son équipe. Les Angevins se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à un but de Jean-Eudes Aholou à la 29e minute. Ce but crucial du milieu de terrain ivoirien de 30 ans a permis au club de tenir jusqu’à la fin de la rencontre. Pour Alexandre Dujeux, cette victoire face à un adversaire comme l’AS Monaco est une immense satisfaction. « Je suis content pour les garçons. On a mis beaucoup d’énergie, j’ai beaucoup aimé le don de soi et l’altruisme de mes joueurs. L’idée était de faire les choses ensemble et d’être justes. L’adversaire avait décidé de mettre son équipe type du moment, et ça prouvait qu’ils voulaient gagner. Cela ajoute à notre performance. On a essayé de contrarier Monaco et ça a marché ce soir, nous sommes contents », a déclaré le coach angevin.

⏱ 90’



⏹️ OUIIII LES GAAAARS !!!! 🔥🔥🔥🔥



Quelle victoire de nos Angevins qui enchaînent une deuxième victoire d'affilée !



Une victoire obtenue avec du caractère. BRAVO LES GARS 👏 pic.twitter.com/D9tASVOJSp — Angers SCO (@AngersSCO) November 1, 2024

Une victoire qui marque un tournant pour Angers SCO

Grâce à cette belle performance contre l’AS Monaco, Angers SCO enchaîne une deuxième victoire consécutive en Ligue 1. Après une période d’incertitude, le club semble retrouver ses repères. Alexandre Dujeux espère que ce succès s’inscrira dans la durée. « Nous cherchons à progresser à chaque sortie et à élever notre niveau moyen. On est très heureux, et on a envie de s’inscrire dans la durée. Il faut croire en nous, croire en ces joueurs. Aujourd’hui, on sort de deux belles victoires. Il n’y a rien d’acquis, il faut continuer et laisser la confiance nous pousser à travailler encore plus. J’adore le football, et Monaco représente beaucoup pour moi. Gagner ici est une grande fierté. Cette victoire est importante, je suis très heureux. » Grâce à ce résultat positif, Angers SCO dépasse Toulouse FC et quitte la zone rouge avec 10 points.