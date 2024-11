ASSE : RC Strasbourg, les potentiels bourreaux de l’AS Saint-Etienne identifiés

Comme l’ASSE, le RC Strasbourg alignera une équipe amoindrie par quelques absences, ce samedi (21h). Néanmoins, quatre joueurs, particulièrement performants lors de la victoire du RCSA face au FC Nantes, représenteront une menace sérieuse pour la défense de l’AS Saint-Étienne.

L’ASSE au bord du précipice : un match à quitte ou double

L’ASSE, actuellement 16ème et en zone rouge, doit impérativement renverser la vapeur ce samedi. Après deux défaites consécutives, l’AS Saint-Étienne se retrouve face à un match crucial pour le maintien en Ligue 1.

La tâche s’annonce ardue pour les Stéphanois, qui peinent à trouver le chemin des filets et à se montrer solides défensivement. En face, le RC Strasbourg, 9ème avec une attaque prolifique, semble bien armé pour enfoncer le clou.

Santos, Moreira, Diarra et Bakwa : les dangers pour l’ASSE

Pierre Ménès a d’ailleurs mis en garde les Verts contre quatre joueurs alsaciens particulièrement dangereux : Andriy Santos, Diego Moreira, Habib Diarra et Dilane Bakwa. Selon le consultant, ces éléments ont été très en vue lors du dernier match et pourraient poser de sérieux problèmes à la défense stéphanoise.

Olivier Dall’Oglio et ses joueurs devront donc se montrer très vigilants et efficaces pour espérer décrocher les trois points de la victoire. Un succès serait synonyme d’un bol d’air frais et permettrait à l’ASSE de se relancer dans la course au maintien.