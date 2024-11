ASSE : Le RC Strasbourg arrive à Saint-Etienne en conquérant, les Verts prévenus

Le RC Strasbourg a l’intention de jouer un mauvais tour à l’ASSE lors de leur confrontation au stade Geoffroy-Guichard, samedi (21h). Liam Rosenior, l’entraineur du RCSA, vise la première victoire de son équipe à l’extérieur.

ASSE : Dall’Oglio sous pression, il doit relancer la machine

L’ASSE reçoit le RC Strasbourg avec la ferme intention de renouer avec la victoire après ses deux dernières défaites face au RC Lens (0-2) et à Angers SCO (2-4). Olivier Dall’Oglio a préparé méticuleusement son équipe toute la semaine, déterminé à l’emporter face au club alsacien. Ses consignes ont été claires lors de la conférence de presse d’avant-match.

« Il faut relancer la machine », a-t-il insisté, avant d’assurer que le travail effectué à l’entraînement était satisfaisant : « Nous avons travaillé l’aspect défensif en début de semaine et l’aspect offensif en fin de semaine. Nous devons être beaucoup plus rigoureux et concentrés. Il faut être plus solides dès l’entame des matchs. »

L’ASSE et son public attendent le RC Strasbourg : les Alsaciens prêts à l’exploit ?

Du côté du Racing Club Strasbourg Alsace, Liam Rosenior a bien conscience de l’hostilité qui les attend au Chaudron. « Je sais que l’ambiance à Saint-Étienne sera électrique. C’est un déplacement très difficile », a-t-il reconnu. Pour autant, l’entraîneur du RCSA se rend à Saint-Étienne avec l’ambition de décrocher une première victoire à l’extérieur cette saison.

« Il y a un premier fois pour tout. Nous voulons gagner chaque match, donc ce serait formidable de s’imposer samedi. Nous devons être certains de jouer à notre meilleur niveau pour y parvenir. La victoire est mon seul objectif et j’espère que c’est aussi celui de mon groupe », a déclaré Liam Rosenior.