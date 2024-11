Éric Roy après SB29 0-1 OGC Nice : « Nous n’avons pas été à notre niveau »

Alors que le Stade Brestois était sur une bonne lancée pour se frayer un chemin élogieux en Ligue 1, il s’est vu freiner par l’OGC Nice ce samedi soir. Malgré les efforts des Bretons, ils ont déposé les armes sur un score de 1-0.

Les analyses d’Éric Roy après la défaite du SB29 contre l’OGC Nice

En conférence de presse après la rencontre, Éric Roy s’est exprimé sur la défaite de son équipe. Il a analysé les faiblesses de son équipe, notamment lors de la première période. « À part les 5-10 premières minutes du match, on n’a pas été à notre niveau. On a laissé trop jouer leurs centraux », a souligné l’entraîneur du Stade Brestois. Après la pause, ses consignes données dans les vestiaires semblaient fonctionner, mais cela n’a pas suffi, car l’OGC Nice a bien résisté. « On a mis les choses au clair à la mi-temps, mais ça n’a pas suffi, même avec des situations ou des poteaux. On a largement dominé la seconde période, mais c’est Nice qui empoche les 3 points. On a eu un trop gros trou d’air en première période. On a bien réagi après », a-t-il ajouté.

Photo d’Éric Roy, coach du Stade Brestois

Le Stade Brestois a été puni par un but de l’Ivoirien Jean-Eudes Aholou à la 42e minute de jeu. Malgré cela, Éric Roy s’est dit « satisfait de la réaction de [ses] joueurs en seconde mi-temps. Bravo aux Niçois qui ont su concrétiser leur temps fort. Ça n’a pas été une question de système mais d’animation ce soir. On a été punis, c’est une bonne leçon pour la suite. » Cette suite concerne le match de Ligue des Champions contre le Sparta Prague mercredi prochain, bien qu’il nourrisse quelques regrets. « On peut avoir des regrets sur le but qu’on encaisse. Il y a des matches où ce n’est pas linéaire… il faudra être prêts à Prague », a conclu l’entraîneur du SB29.