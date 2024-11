Ligue 1 : Le Stade Brestois stoppé par l’OGC Nice

L’OGC Nice enchaîne face au Stade Brestois après sa victoire 2-1 contre l’AS Monaco le week-end dernier. Malgré leur envie de gagner ce soir à domicile, les hommes d’Éric Roy ont dû s’incliner sur le score de 1-0.

L’OGC Nice s’offre le Stade Brestois au forceps

En pleine confiance après leur succès contre le Stade de Reims (2-1) et leurs bonnes performances en Ligue des Champions, le Stade Brestois a abordé cette rencontre avec beaucoup de prudence. Cherchant d’abord à observer les Niçois avant de passer à l’offensive, les Bretons ont été pris de court. Bien qu’ils aient eu la possession de balle, les Aiglons ont réussi à se montrer dangereux, inscrivant un premier but à la 38e minute. Cependant, ce but a été refusé par la VAR pour une position de hors-jeu. Cela n’a pas découragé l’OGC Nice, qui a continué de mettre la pression sur la défense adverse. Finalement, leurs efforts ont été récompensés avec un but d’Evann Guessand à la 42e minute.

Pierre Lees-Melou, milieu défensif du Stade Brestois.

Avec cet avantage minimal, les Niçois sont rentrés aux vestiaires avec prudence, tandis que le Stade Brestois gardait l’espoir de renverser la situation en deuxième mi-temps. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Au retour des vestiaires, l’OGC Nice a continué d’inquiéter le Stade Brestois, qui s’est montré fébrile par moments. Marco Bizot, cependant, a su rester vigilant pour éviter un second but. Offensivement, le Stade Brestois a tenté de progresser avec de bonnes conduites de balle, mais le manque d’efficacité dans la finition a coûté cher. L’attaquant axial Ludovic Ajorque est resté discret, tandis qu’Ibrahim Salah s’est montré plus menaçant, mais cela n’a pas suffi.

Dans les cinq dernières minutes, le Stade Brestois a multiplié les efforts pour égaliser, mais la défense de l’OGC Nice a tenu bon. Le score est resté inchangé (0-1) jusqu’au coup de sifflet final. Grâce à cette victoire, les Aiglons montent à la cinquième place avec 16 points, à seulement deux unités du podium pour une potentielle qualification en Ligue des Champions. Le Stade Brestois, de son côté, reste en milieu de tableau avec 13 points (10e). Éric Roy et ses hommes devront redoubler d’efforts pour rebondir. À noter que le mercredi 6 novembre, ils affronteront le Sparta Prague en Ligue des Champions, se rendant en République Tchèque