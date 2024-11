Le Havre AC affrontera le Montpellier HSC ce dimanche soir avec l’ambition de mettre fin à une série de six défaites consécutives en Ligue 1. Didier Digard, l’entraîneur du HAC, s’est exprimé à quelques heures de ce match crucial, soulignant l’importance de l’affrontement et les qualités du club montpelliérain.

Didier Digard évalue l’importance du match contre Montpellier

Le duel entre Le Havre AC et Montpellier HSC s’annonce capital pour deux équipes qui luttent en bas du classement. Le Havre AC occupe actuellement la 17e place (avant-dernier) avec deux points d’avance sur le Montpellier HSC, 18e. Une victoire permettrait à l’une de ces équipes de prendre l’avantage et d’envoyer son adversaire dans la zone rouge. Pour Didier Digard, l’enjeu est significatif, notamment sur le plan psychologique. « C’est un enjeu surtout psychologique, parce qu’en termes de points, on sait qu’il reste beaucoup de temps. Mais avec tant d’équipes resserrées, on veut se positionner dans cette bataille tout en évitant de mettre trop de pression sur les joueurs », a expliqué le coach.

Il insiste également sur l’importance de stopper la série de défaites tout en gardant un état d’esprit combatif. « Il est crucial de rester dans la course avec ces équipes qui, comme nous, ont eu du mal à engranger des points. Se rapprocher de celles qui nous précèdent est essentiel. Nous devons être conscients de l’importance de ce match sans se laisser submerger par la pression. »

Le Havre AC : Didier Digard appelle à la vigilance face au Montpellier HSC 3

Une méfiance justifiée envers Montpellier

Malgré un début de saison compliqué, Didier Digard se méfie des qualités du Montpellier HSC. « Montpellier reste une belle équipe avec des individualités remarquables. Leur début de saison a été difficile, et un été perturbé par des attentes non concrétisées a impacté leur dynamique. Cela reste une équipe dangereuse, avec des joueurs capables de faire la différence », a-t-il commenté. L’absence de Téji Savanier est un coup dur pour Montpellier, mais Digard reste prudent. « Il ne faut pas croire que son absence résout tout. D’autres joueurs, comme Wahbi Khazri, peuvent se montrer décisifs, notamment sur coups de pied arrêtés. Cela pourrait même libérer certains joueurs et les rendre encore plus dangereux. »