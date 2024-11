Stade Rennais Mercato : C’est terminé pour Julien Stéphan !

De retour au Stade Rennais en novembre 2023, Julien Stéphan n’ira pas jusqu’au terme de son contrat qui expire en juin 2027. Le sort de l’entraîneur rennais serait d’ores et déjà scellé.

Stade Rennais Mercato : Julien Stéphan au bord du précipice ?

La pression monte sur Julien Stéphan. Après une victoire poussive face au Havre, l’entraîneur du Stade Rennais doit impérativement confirmer son redressement à Auxerre ce dimanche, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Un nouveau résultat décevant pourrait bien sceller son sort. En effet, selon le journaliste Florent Gautreau, le coach de 44 ans est de plus en plus isolé au sein du club breton.

« Je crains que son message, déjà éprouvé en fin de saison dernière, ne soit plus compris. Il me semble isolé et pour moi, cela ne peut avoir qu’une seule issue même si ce n’est pas quelque chose que j’aime. Rennes ne peut pas perdre plus de terrain ni de temps s’il veut assumer ses ambitions », assure le journaliste de RMC Sport dans les colonnes du Journal Rennes Sport.

Selon Gautreau, les résultats décevants et les choix tactiques contestés fragilisent de plus en plus la position de Julien Stéphan. Nommé en remplacement de Bruno Genesio, dans un contexte de changements majeurs au sein du club, l’ancien entraîneur du Racing Club de Strasbourg pourrait encore sauver sa place, s’il parvient à imposer son autorité et à trouver les clés pour relancer son équipe. Mais le temps presse et la marge de manœuvre semble de plus en plus étroite, alors que le Stade Rennais FC pointe à une triste 11e place au classement de Ligue 1 après neuf matches.