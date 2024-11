Stade Rennais : Julien Stéphan confirme une décision forte avant Auxerre

De passage en conférence de presse avant le déplacement à Auxerre pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, ce dimanche à 16h, Julien Stéphan, le coach du Stade Rennais, a confirmé une décision forte de sa direction.

Stade Rennais : Un audit pour évaluer le travail de Julien Stéphan ?

Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais, se retrouve sous une pression accrue avant le déplacement à Auxerre. Les résultats mitigés du club et une décision de la direction de lancer un audit interne viennent assombrir le tableau pour le technicien français. Pour espérer décrocher les trois points à l’Abbé-Deschamps, le SRFC devra hausser son niveau de jeu face à une équipe auxerroise particulièrement solide à domicile.

Les Bretons, qui ont peiné à se défaire du Havre lors de la précédente journée, auront fort à faire. Et comme si cela ne suffisait pas, depuis lundi, Grégory Dupont mène un audit de quinze jours au sein du club rennais. Cet examen approfondi vise à évaluer les performances sportives et à identifier les points faibles de l’équipe.

Cette initiative, imposée par le président Arnaud Pouille et le directeur sportif Frédéric Massara, intervient dans un contexte de résultats en dents de scie et de questionnements sur la méthode de travail et l’avenir de Julien Stéphan. L’entraîneur du Stade Rennais, qui a exprimé son désaccord avec cette décision, voit dans cet audit une manière de remettre en cause son travail.

« C’est une décision de la part de la direction », a déclaré le technicien de 44 ans devant les médias vendredi après-midi. « On a travaillé ensemble pendant un an et demi, et aujourd’hui à la demande de la direction il vient faire un audit de 15 jours. On nous a annoncé ça après le match du Havre », a ajouté Julien Stéphan. Reste maintenant à savoir comment va se terminer cet audit et quelle sera son incidence sur l’avenir du fils de Guy Stéphan.