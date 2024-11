Mercato PSG : La décision du club tombe pour Randal Kolo Muani

Si Luis Enrique assure qu’il pourrait lui donner du temps de jeu s’il le mérite, Randal Kolo Muani pourrait se résoudre à quitter les rangs du PSG lors du prochain mercato hivernal. Explications.

L’avenir de Randal Kolo Muani s’écrit-il ailleurs qu’au PSG

Randal Kolo Muani ne s’éternisera pas sous le maillot du Paris Saint-Germain. Arrivé en grande pompe à l’été 2023 contre un gros chèque de 95 millions d’euros, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort ne parvient pas à s’imposer dans le onze de départ de Luis Enrique. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’international français de 25 ans devrait donc faire ses valises pour quitter les Rouge et Bleu lors du prochain mercato de janvier.

Après une première saison prometteuse avec 9 buts et 6 passes décisives, l’attaquant formé au FC Nantes est cette fois-ci cantonné à un rôle de remplaçant. Il n’a disputé que 375 minutes en Ligue 1 cette saison, pour 2. Et son temps de jeu s’est encore réduit lors des derniers matchs, laissant planer le doute sur son avenir dans la capitale.

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le quotidien L’Équipe et la chaîne Sky Sport, le Paris Saint-Germain aurait pris la résolution de se séparer de Randal Kolo Muani dès cet hiver. Une décision partagée par le joueur qui aimerait retrouver un nouveau club pour se relancer dans la seconde moitié de saison. Et cela tombe bien puisque plusieurs clubs seraient d’ores et déjà à l’affût pour le récupérer.

Kolo Muani vers la Premier League ?

Après le championnat français et allemand, Randal Kolo Muani pourrait découvrir la Premier League dès cet hiver. D’après le journaliste Florian Plettenberg, la direction parisienne et le clan Kolo Muani sont ouverts aux options où le joueur pourrait obtenir du temps de jeu régulier.

« Sachez qu’il existe déjà plusieurs demandes de prêt avec option d’achat, notamment de la part de la Premier League », précise le journaliste de Sky Germany. Le joueur, désireux de retrouver un temps de jeu conséquent pour continuer à garder sa place en équipe de France, serait ouvert à un nouveau challenge. Le Paris Saint-Germain, de son côté, pourrait être tenté de céder son attaquant pour récupérer une partie de l’importante somme investie lors de son transfert.

Affaire à suivre donc…