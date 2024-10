Mercato PSG : Randal Kolo Muani annonce son départ au Paris SG

Le transfert de Randal Kolo Muani au PSG, annoncé comme un coup de maître, pourrait rapidement tourner au fiasco. L’attaquant français, indésirable dans le système de jeu de Luis Enrique, veut changer d’air le plus rapidement possible.

Randal Kolo Muani ne se voit plus au PSG

Ignoré lors du Classique contre l’Olympique de Marseille, dimanche soir, malgré un scénario idéal pour une entrée en jeu, Randal Kolo Muani a vécu une nouvelle désillusion au Paris Saint-Germain. Une immense déception à n’en pas douter et la confirmation que Luis Enrique, qui préfère des joueurs plus fins pour occuper la pointe de l’attaque, ne compte plus vraiment sur ses services.

Déterminé à réussir sous le maillot parisien, Randal Kolo Muani a fini par se faire une raison. Conscient que la situation aura énormément de mal à s’arranger avec un coach qui ne compte pas sur lui, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort est désormais favorable à un transfert dès le prochain mercato hivernal, selon les informations de L’Équipe.

Le journal sportif assure que l’international français a informé son entourage qu’il compte bien quitter le PSG cet hiver afin de se relancer dans la seconde moitié de saison. Et cela tombe bien puisque le club de la capitale est lui aussi favorable à un divorce en janvier.

Le Paris SG ne veut pas brader Kolo Muani

L’aventure parisienne de Randal Kolo Muani semble déjà toucher à sa fin. Malgré un début de saison prometteur avec l’équipe de France, l’attaquant de 25 ans peine à s’imposer au Paris Saint-Germain. Son temps de jeu réduit et ses difficultés à s’intégrer dans le système de jeu de Luis Enrique expliquent en partie ce malaise.

Alors qu’il avait brillé à Nantes et à Francfort, le natif de Bondy ne parvient pas à retrouver ses standards chez les Rouge et Bleu. Face à cette situation, un départ lors du prochain mercato hivernal semble de plus en plus probable. Meilleur buteur de l’équipe de France en 2024, avec notamment 6 buts, le compatriote de Kylian Mbappé souhaite se relancer afin de ne pas perdre sa place chez les Bleus.

Le club de Nasser Al-Khelaïfi, quant à lui, ne s’oppose pas forcément au départ de son numéro 23, mais espère récupérer une partie des 90 millions d’euros investis à l’été 2023 pour le recruter. En effet, d’après L’Équipe, les dirigeants du Paris Saint-Germain espèrent encaisser au moins 50 millions d’euros d’un éventuel transfert de Kolo Muani.

Toujours selon la même source, les prétendants ne se bousculent pas pour le partenaire de Bradley Barcola, même si le Borussia Dortmund et la Juventus Turin pourraient se manifester prochainement pour négocier. Affaire à suivre…