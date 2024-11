Ligue 1 : L’AJ Auxerre atomise le Stade Rennais FC

En pleine forme avant son déplacement au stade de l’Abbé-Deschamps, le Stade Rennais FC a sombré face à une équipe redoutable de l’AJ Auxerre. Les hommes de Christophe Pélissier ont humilié le SRFC 4-0, remportant royalement les trois points à domicile.

Première période bien engagée pour l’AJ Auxerre

Conscients de la qualité de l’adversaire en face, les joueurs de l’AJ Auxerre ont entamé la rencontre avec calme et sérénité. Durant la première période, l’AJA a été dominée par le Stade Rennais FC, qui multipliait les passes pour tenter de marquer. Cependant, la défense auxerroise est restée imprenable jusqu’à la fin des 45 premières minutes. Les hommes de Christophe Pélissier ont également su se montrer dangereux lors de certaines actions offensives, et cela a fini par porter ses fruits. À la 27e minute, le milieu de terrain français Gaëtan Perrin a ouvert le score. Douze minutes plus tard, il a doublé la mise, offrant un avantage de 2-0 à l’AJ Auxerre.

🔚 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑰𝑹𝑬 !!! 🎉



Il est là le 4e succès à domicile de nos Auxerrois ! Encore un match de dingue à l’Abbé Deschamps !



𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐥𝐞𝐬 𝐠𝐚𝐫𝐬 ! 🔵⚪#TeamAJA #AJASRFC (4-0) pic.twitter.com/WKfH7InnTU — AJ Auxerre (@AJA) November 3, 2024

Seconde période infructueuse pour le SRFC : l’AJ Auxerre enfonce le clou

Au retour des vestiaires, le Stade Rennais FC espérait au moins égaliser. Cependant, tous leurs efforts ont été vains. À la 62e minute, l’attaquant français Arnaud Kalimuendo a marqué un but, finalement annulé par la VAR pour une faute. Trois minutes plus tard, Lassine Sinayoko a inscrit le troisième but pour l’AJA. Alors que le Stade Rennais FC cherchait désespérément à réduire le score, l’attaquant japonais Ado Onaiwu a scellé la victoire de l’AJA en marquant un quatrième but dans les arrêts de jeu (90e+2). Sur un score sans appel de 4-0, l’AJ Auxerre écrase le Stade Rennais FC et grimpe à la 10e place du classement, tandis que le SRFC chute à la 13e position en Ligue 1