L’AJ Auxerre accroche l’OL : Christophe Pélissier célèbre une performance déterminante

L’AJ Auxerre enchaîne une série de belles performances en Ligue 1. Après sa victoire (2-1) contre le Stade de Reims, le club a réussi à accrocher l’Olympique Lyonnais sur un score de 1-1. À l’issue de la rencontre, Christophe Pélissier a exprimé sa satisfaction au micro de DAZN.

Christophe Pélissier se dit satisfait du nul contre l’OL

Ce dimanche soir, l’AJ Auxerre a livré une performance remarquable face à l’Olympique Lyonnais. Menés à la pause (0-1) après un but de Georges Mikautadze, les Auxerrois ont su renverser la situation en décrochant le nul grâce à un but crucial d’Hamed Junior Traoré. Dans ce résultat satisfaisant, le défenseur central Sinaly Diomandé a été déterminant, marquant un but à la 47e minute et offrant une passe décisive pour le milieu ivoirien. Christophe Pélissier s’est montré particulièrement satisfait de cette prestation, d’autant plus qu’elle a permis à son équipe de décrocher un point précieux face au grand Olympique Lyonnais.

🗣️ | Christophe Pélissier : "Je trouve que l'interprétation de la situation est sévère […] Nous ne maintiendrons pas la réserve" ❌🤔#OLAJA pic.twitter.com/8pcfg4Tdfe — DAZN France (@DAZN_FR) October 27, 2024

« Ce soir, je suis très content. Quand on joue en équipe, on peut être très performants. Prendre notre premier point à l’extérieur en revenant au score, c’est une fierté pour moi et pour mes joueurs », a déclaré Christophe Pélissier, visiblement ému. Interrogé sur le penalty controversé accordé à l’Olympique Lyonnais en première mi-temps, l’entraîneur de 59 ans, originaire de Revel, n’a pas souhaité entrer dans la polémique : « Nous ne devons pas réduire ce match au penalty. À la pause, j’ai insisté sur la nécessité de rester calmes et de respecter notre plan de jeu », a-t-il précisé. Christophe Pélissier a également encouragé ses joueurs de l’AJ Auxerre à se concentrer sur leur prochain match, prévu le 3 novembre face au Stade Rennais.