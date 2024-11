PSG : Bradley Barcola condamné à rester dans l’ombre de Mbappé à Paris ?

Avec Bradley Barcola, le PSG a tourné une page importante de son histoire après le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Si le Bondynois a laissé des traces indélébiles au club de la capitale, Barcola ne pense pas s’illustrer au rang d’icône.

PSG : Bradley Barcola, l’héritier de Mbappé ? L’attaquant lâche un gros aveu

Le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid a laissé un grand vide au Paris Saint-Germain. Pour pallier cette absence, le club de la capitale a misé sur Bradley Barcola. L’ancien Lyonnais a rapidement pris ses marques et s’est imposé comme un élément clé de l’attaque parisienne. Mais est-il prêt à devenir la nouvelle icône du PSG ?

Si Kylian Mbappé était un phénomène médiatique, Bradley Barcola semble plus discret. L’attaquant parisien se concentre sur son football et ne cherche pas à se mettre en avant. « Je me donne à fond pour Paris, mais être une icône, je n’y pense pas. Je veux simplement être le meilleur, le plus régulier possible », a-t-il confié au Parisien.

Un avenir prometteur pour Barcola

Le début de saison de Bradley Barcola avec le PSG est très prometteur. L’attaquant a déjà inscrit huit buts cette saison et s’est montré décisif à plusieurs reprises. S’il parvient à confirmer ces performances sur la durée, il pourrait bien devenir l’une des pièces maîtresses du projet parisien.

Cependant, le chemin est encore long pour Bradley Barcola. Il devra faire face à la pression de remplacer un joueur du calibre de Kylian Mbappé et assumer un rôle de leader au sein de l’équipe. De plus, il devra s’adapter aux exigences de la Ligue des Champions, une compétition dans laquelle il est très attendu cette saison avec le PSG.