Après un mercato estival des plus prometteurs, le Stade Rennais vit une saison plus trouble qu’un terrain détrempé. Le SRFC, pourtant attendu comme un potentiel challenger en Ligue 1, s’est vu infliger une défaite cuisante face à l’AJ Auxerre (4-0). Un revers qualifié de « honteux » par Amine Gouiri, et qui pourrait bien précipiter Julien Stéphan vers la sortie. L’entraîneur breton, malgré sa détermination affichée, semble être sur un siège éjectable. Le mercato du Stade Rennais, censé être ambitieux, n’a pour l’instant produit que des espoirs déçus et des performances en dents de scie.

Un mercato Stade Rennais XXL pour une saison XXL ? Raté !

Cet été, le SRFC avait pourtant sorti le grand jeu avec un mercato XXL. Les supporters espéraient voir l’équipe jouer les premiers rôles, mais pour l’instant, on dirait que les joueurs du club de foot de Rennes jouent plus la survie que la Ligue 1. Les résultats ? Une 13ᵉ place qui ferait sourire même les plus pessimistes. Julien Stéphan, malgré tout son talent, n’a pas su donner le souffle épique que tout le monde attendait. Les défaites se succèdent, et même les victoires arrachées ressemblent à des coups de chance plus qu’à des démonstrations de force.

Un SRFC en pleine dérive, la fin pour Julien Stéphan ?

Le match contre l’AJ Auxerre était censé être une simple formalité pour le SRFC, mais il s’est transformé en naufrage collectif. Les joueurs semblaient amorphes, sans idée, comme s’ils jouaient une finale de pétanque plutôt qu’un match de Ligue 1. La direction du Stade Rennais commence à s’interroger, et selon les rumeurs, un profil francophone pourrait déjà être envisagé pour remplacer Julien Stéphan. Le coach, quant à lui, insiste sur le travail et la persévérance, mais même le plus patient des supporters commence à s’impatienter.

Alors, quel sera l’avenir de Julien Stéphan ? Le mercato du Stade Rennais pourrait bien voir un transfert de coach inattendu si la situation ne s’améliore pas.