Mercato Stade Rennais : Beye dit au revoir à un crack !

La direction du Stade Rennais a scellé le sort d’un autre joueur. Un jeune crack a fait ses valises pendant ce mercato estival et s’est envolé pour l’Angleterre.

Mercato Stade Rennais : Un cadre quitte Rennes !

Comme annoncé depuis quelques jours, Azor Matusiwa a bel et bien quitté le Stade Rennais pendant ce mercato estival et a pris la direction de l’Angleterre. Les dirigeants du club breton ont décidé de faire le ménage cet été afin de recruter de nouvelles pépites. Plusieurs joueurs ont déjà pris la porte pour se relancer ailleurs.

Azor Matusiwa est aussi sur la liste des départs. Le milieu défensif néerlandais n’a pas pu combler les attentes du technicien rennais, Habib Beye. Cette saison, il a disputé 31 matches avec les Rouge et Noir, a inscrit un but et délivré trois passes décisives. Un cador anglais est tombé sous son charme et est passé à l’attaque très rapidement. Il s’agit du club anglais, Ipswich Town.

Cette formation anglaise a été reléguée en Championship après une saison difficile. Les dirigeants du Stade Rennais et les Anglais ont trouvé un accord définitif autour de 11,5 millions d’euros hors bonus. Azor Matusiwa a passé sa visite médicale avec succès et a signé un contrat de quatre ans en Angleterre soit jusqu’en 2029.