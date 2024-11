Stade Rennais : Julien Stéphan limogé cette semaine ?

La série noire du Stade Rennais se poursuit. Le technicien du club, Julien Stéphan, pourrait bientôt faire ses valises s’il ne trouve pas les armes nécessaires pour renverser la tendance face au Toulouse FC.

Stade Rennais : Julien Stéphan sur un siège éjectable !

L’entraîneur français, Julien Stéphan, n’est plus en odeur de sainteté au Stade Rennais. Les Rouge et Noir ont sombré (4-0) ce dimanche au stade de l’Abbé-Deschamps face à l’AJ Auxerre en clôture de la 10ème journée de Ligue 1. Cette nouvelle défaite fragilise davantage la situation de Julien Stéphan.

Les critiques se multiplient à l’encontre du technicien breton, notamment sur sa gestion de l’effectif et ses choix tactiques. Un sondage réalisé par le site stade-rennais-online.com en octobre dernier révèle que plus de 85 % des supporters estiment que l’ancien coach du RC Strasbourg n’est plus l’homme de la situation.

Le Stade Rennais, 13ème au classement avec 11 points en 10 journées, n’a plus le droit à l’erreur. Une victoire face au Toulouse FC est impérative pour se relancer et sauver le fauteuil de Julien Stéphan. En cas de nouvelle contre-performance, l’entraîneur rennais pourrait être remercié.

Le consultant français Pierre Ménès a d’ailleurs affirmé que l’avenir de Stéphan dépendrait des matchs face à l’AJ Auxerre et le Toulouse FC. Selon lui, si les résultats ne s’améliorent pas, le technicien pourrait être contraint de quitter son poste.

« Une rumeur qui court de plus en plus concerne Julien Stéphan…Je pense que si les matchs contre Auxerre et Toulouse ne se soldent pas par des victoires, ça risque de se compliquer pour Stéphan. En plus, Massara doit avoir une tout autre idée du coach que celle de Stéphan et il faut reconnaître que le match pathétique du Stade Rennais contre Le Havre n’a certainement pas fait grand-chose pour sa pub. », avait expliqué le consultant sur sa chaîne YouTube.

Un départ de Julien Stéphan semble donc proche. Le Toulouse FC est en pleine forme et pourrait mettre en difficulté le Stade Rennais au Roazhon Park dimanche prochain pour le compte de la 11e journée.