Stade Rennais : Frédéric Massara brise le silence sur l’avenir de Julien Stéphan

Frédéric Massara et la direction du Stade Rennais devraient prochainement se pencher sur l’avenir de Julien Stéphan sur le banc du club. L’avenir du technicien français chez les Bretons est plus que jamais incertain après la raclée monumentale reçue ce dimanche face à l’AJ Auxerre.

AJA-Stade Rennais : La grosse déception de Frédéric Massara après la défaite

C’est un nouvel échec qui risque de laisser des traces au sein du club, où des décisions sont attendues. La lourde défaite du Stade Rennais face à l’AJ Auxerre (4-0) a plongé le club breton dans une profonde crise. En zone mixte, Frédéric Massara n’a pas pu cacher sa grosse déception après un match aussi catastrophique que celui réalisé par l’équipe.

« C’est une déception énorme parce qu’on fait un match insuffisant. On ne s’attendait pas du tout à ça, on pensait faire mieux. En ce moment, il y a simplement un sentiment de grande déception. On doit tous assumer nos responsabilités, moi le premier, l’équipe n’est pas à la hauteur de ce qu’on attendait actuellement. Il faut absolument se reprendre, travailler dur », a regretté l’Italien.

Frédéric Massara botte en touche pour Julien Stéphan

L’avenir de Julien Stéphan, l’entraîneur du club rouge et noir, est désormais plus que jamais au cœur des interrogations. Interrogé sur la situation du Français, Frédéric Massara, le directeur sportif rennais, a préféré botter en touche. Il laisse planer le doute sur la présence ou non de Stéphan face au Toulouse FC.

« Franchement, on ne doit pas penser à Toulouse, on doit penser à ne plus faire de matches comme ça et on doit se relever. On n’est pas là où on veut être, on est dans le bas du tableau, et c’est probablement ce qu’on mérite en ce moment », a-t-il déclaré. Le dirigeant italien a souligné les performances insuffisantes de l’équipe et a appelé à une réaction rapide.

Les prochains jours seront décisifs

Si Frédéric Massara n’a pas clairement évoqué un éventuel départ de Stéphan, ses propos laissent planer le doute sur l’avenir de l’entraîneur breton. Les résultats décevants du Stade Rennais depuis le début de la saison, couplés à cette nouvelle défaite, mettent en évidence les difficultés de l’équipe à trouver son rythme.

Les prochains jours s’annoncent cruciaux pour l’avenir de Julien Stéphan. La direction rennaise devra prendre une décision importante : maintenir la confiance en son entraîneur ou opter pour un changement. Les résultats des prochaines rencontres seront déterminants pour l’avenir du technicien breton.