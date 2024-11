OL : Valbuena revient sur le départ de Bruno Genesio de Lyon et tacle Aulas

Bruno Genesio, le nouvel entraîneur du LOSC, a retrouvé son ancien club, l’OL, lors de la 10ème journée de Ligue 1. À cette occasion, Mathieu Valbuena, ancien joueur lyonnais, a pris la défense de son ancien entraîneur.

LOSC : Retrouvailles entre Bruno Genesio et les Lyonnais

Le LOSC de Bruno Genesio et l’OL de Pierre Sage se sont quittés dos à dos au stade Pierre Mauroy (1-1), lors d’une rencontre marquée par les retrouvailles de l’entraîneur lillois avec son club de cœur. En effet, Bruno Genesio a porté les couleurs lyonnaises en tant que joueur (1985-1995) puis en tant qu’entraîneur (2015-2019). Né à Lyon, il reste profondément attaché au club rhodanien.

Son départ de l’OL à l’issue de la saison 2018-2019 a toutefois laissé des traces. Démis de ses fonctions sous la pression des supporters, Genesio avait pourtant redonné un nouveau souffle au club en Ligue 1 et en Coupe d’Europe.

Valbuena : « La plus grosse erreur de l’OL, c’est d’avoir laissé partir Bruno Genesio »

Mathieu Valbuena, ancien joueur lyonnais entraîné par Genesio, estime que la valeur de ce dernier n’a pas été reconnue à sa juste valeur à Lyon : « La plus grosse erreur de Lyon, c’est de l’avoir laissé partir », a-t-il affirmé dans les colonnes de So Foot.

Selon Valbuena, Genesio est un entraîneur passionné et exigeant : « Beaucoup de gens sous-estimaient ses qualités. Il a su fédérer les joueurs et mettre en place un jeu attrayant. On a fini deuxièmes du championnat en 2016 sous sa direction. C’est un entraîneur complet, à l’écoute de ses joueurs tout en étant très exigeant. »

LOSC : Bruno Genesio, tombeur du Real et l’Atlético Madrid en Ligue des champions

Les résultats de l’OL sous la direction de Bruno Genesio parlent d’eux-mêmes : une demi-finale de Ligue Europa en 2017 et des performances remarquées en Ligue des Champions, notamment face à Manchester City de Pep Guardiola. Avec le LOSC, Bruno Genesio a fait chuter le Real Madrid (1-0), champion d’Europe en titre, mais aussi l’Atlético Madrid d’Antoine Griezmann (1-3), en Ligue des champions cette saison.