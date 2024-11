Mercato SRFC : Découvrez le successeur de Julien Stéphan

Le technicien du Stade Rennais, Julien Stéphan, pourrait perdre son poste après l’humiliation face à l’AJ Auxerre ce week-end. Les dirigeants du SRFC flairent déjà des pistes pour le remplacer.

Stade Rennais : Qui pour remplacer Julien Stéphan au SRFC ?

Julien Stéphan est désormais sur un siège éjectable au Stade Rennais. Les résultats décevants du club breton ces dernières semaines, notamment la lourde défaite (4-0) face à l’AJ Auxerre ce week-end, enfoncent davantage l’ancien entraîneur du RC Strasbourg.

« En ce moment, il y a un sentiment de grande déception et nous devons tous assumer nos responsabilités, moi le premier. Nous devons tous nous poser des questions. Si Julien Stéphan sera là contre Toulouse ? Franchement, nous ne devons pas penser à Toulouse », a réagi Frédéric Massara après la nouvelle défaite face aux Auxerrois.

Julien Stéphan est pointé du doigt pour un jeu peu convaincant et un manque de résultats. Les supporters réclament son départ. Des noms circulent déjà avec insistance pour le remplacer. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants du Stade Rennais se penchent d’ores et déjà sur l’avenir du coach breton.

Le technicien français Rudi Garcia est pressenti pour prendre les rênes de l’équipe rennaise. Ce dernier est libre depuis son départ de Naples l’année dernière. Le directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara, et Rudi Garcia se connaissent très bien puisqu’ils avaient déjà travaillé ensemble à l’AS Rome.

Autres potentiels candidats au poste d’entraîneur au Stade Rennais, il y a le Croate Igor Tudor et Patrick Vieira. Le Stade Rennais est actuellement 13ème au classement avec 11 points en 10 journées. Les Rouge et Noir doivent retrousser leurs manches et engranger des points pour pouvoir se qualifier pour une compétition européenne à la fin de cette saison.