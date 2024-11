FC Nantes – OM : Critiqué par Roberto De Zerbi, Mason Greenwood réagit

Mason Greenwood a retrouvé dimanche le chemin des filets et une performance convaincante à Nantes, après avoir été sévèrement critiqué par son entraîneur Roberto De Zerbi.

FC Nantes – OM : Mason Greenwood envoie une réponse à Roberto De Zerbi

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille contre un chèque de plus de 25 millions d’euros, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’équipe phocéenne. Cependant, sa performance lors du Classique perdu face au PSG (3-0) lui a valu de vives critiques, notamment de la part de son entraîneur, Roberto De Zerbi, qui attendait bien plus de son joueur.

Mason Greenwood était donc très attendu ce dimanche soir face au FC Nantes et il a répondu présent. L’attaquant anglais a été l’un des acteurs majeurs du succès de l’OM (2-1), en marquant le but de la victoire. Ses performances ont été saluées par la presse, notamment par La Provence qui lui a attribué la meilleure note du match. « Greenwood a répondu à une partie de ses détracteurs et à son entraîneur. Fantomatique contre le PSG et sorti par Roberto De Zerbi à la mi-temps, l’Anglais a montré un tout autre visage à Nantes » indique le quotidien régional.

Roberto De Zerbi s’est également félicité du retour en forme de son atout offensi, soulignant son engagement et sa qualité. « J’ai été surpris la semaine dernière quand il n’a pas bien joué, à un niveau qui n’est pas le sien. Mason est un très bon garçon, avant tout de chose. Il est engagé, il donne tout. C’est un joueur fort, qui fait des différences avec l’OM » a déclaré le technicien italien.

Néanmoins, l’entraîneur marseillais a également rappelé l’importance de la régularité pour Mason Greenwood. Il faudra que l’Anglais confirme cette performance lors des prochains matchs pour définitivement s’imposer comme un élément incontournable de l’équipe. Il sera suivi de très près vendredi prochain à domicile, lors de la réception de l’AJ Auxerre.