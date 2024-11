L’OM s’impose face au FC Nantes et relance la machine !

L’OM se relève déjà de sa désillusion de la journée précédente face au PSG. En déplacement ce dimanche face au FC Nantes, les Marseillais se sont imposés sur un score de 2 buts à 1.

FC Nantes-OM : Neal Maupay et Greenwood remettent Marseille sur les rails

Dans un match riche en rebondissements, l’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 sur la pelouse de Nantes. Les Phocéens ont su faire preuve de réalisme pour venir à bout d’une équipe combative du FC Nantes. Dès l’entame de la rencontre, les Marseillais ont mis la pression sur les Canaris tout en monopolisant le ballon.

Après une longue phase de possession, le club phocéen finit par concrétiser sa belle entame de match. À la 24e minute, Neal Maupay reprend parfaitement un centre de Jonathan Rowe venu de la gauche pour ouvrir le score. Une courte avance que les hommes de Roberto De Zerbi ne consolident malheureusement pas. Ils se font surprendre peu avant la pause.

Trouvé à l’intérieur de la surface marseillaise par Sorba Thomas sur un joli ballon déposé, Tino Kadewere bat victorieusement Geronimo Rulli d’une reprise de volée imparable à la 39e minute. La victoire va finalement choisir son camp lorsque Mason Greenwood a redonné l’avantage à l’Olympique de Marseille d’une frappe précise à la 61e minute. Malgré une fin de match animée, le score en est resté là.

Une copie presque parfaite pour Marseille

En grande difficulté et complètement passés à côté de leur match face au PSG, les hommes de Roberto De Zerbi ont livré une bien meilleure copie face au FC Nantes. Le club marseillais a notamment su concrétiser ses rares occasions, contrairement au FC Nantes emmené par un Moses Simon de gala mais en manque de réussite.

La charnière Balerdi-Kondogbia a globalement bien tenu, en dépit de l’erreur sur le but égalisateur de Kadewere. Pour le reste, les talents individuels ont permis à Marseille de faire la différence dans cette rencontre. Ce qui permet aux Phocéens de reprendre la deuxième place de Ligue à l’AS Monaco.

En revanche, le FC Nantes s’enfonce de plus en plus. Pour les hommes d’Antoine Kombouaré, cette défaite est un coup d’arrêt. Les Canaris restent englués dans le milieu de tableau et devront rapidement redresser la barre. Les Canaris sont désormais sur une série de six matchs sans victoire.